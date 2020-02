Jurados de 'A otro nivel' hablaron de Paola Jara y su situación sentimental

View this post on Instagram

De los 100 jurados latinoamericanos de #AOtroNivel – #CantaConmigo, 10 son colombianos: @maiamusical, @lauramayolo, @manolobellon, @migueldenarvaezofficial, @tatasolarte, @yanetsisvoz, @saenzdiego, @alejogonzalez, @harinelindio y @giovannyayalaoficial escogerán los mejores talentos de toda Colombia. ¡Acompáñanos esta noche a las 8:00 p.m. por @caracoltv! 🚀