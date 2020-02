La ex Miss Universo es la anfitriona de A otro nivel durante su nueva temporada.

Vestido de Paulina Vega genera críticas en redes sociales

Paulina hace rato dejó atrás sus épocas de reinado. Sin embargo, su físico todavía es tema de conversación ya que así fue como se hizo famosa.

En sus redes sociales, especialmente en Instagram, sus seguidores han notado que luce más delgada.

Si bien siempre fue esbelta, en un momento incluso fue considerada plus size (tallas grandes) por una agencia de modelaje.

Esto, ya que tenía más curvas, pero hoy en día muchos tienen la impresión de que ha adelgazado.

Este miércoles en el estreno del programa, la modelo lució un vestido negro que dividió opiniones.

Que tristeza, ver a tanta mamerta feminaza, pelando de Paulina Vega, tan solo porque no caben en ese vestidito!!! #AOtroNivel pic.twitter.com/LQkA7qakyV

Ese vestidito talla 0 que sigue estandares de belleza falsos. Por favor no, eso no esta bien. Paulina es hermosa pero esa talla es demasiado… Puede estar enferma. Ella no era asi. #PaulinaVega #AOtroNivel https://t.co/I88Gf3XTVF

— La Martinez ☕ (@DeCachipay) February 6, 2020