David Reinoso: "Requisito indispensable para ser periodista es ser meco"

David Reinoso se presentó en uno de sus shows cómicos en Machala, el pasado fin de semana y despertó debate y críticas por una parte específica de su monólogo.

¡Ya saben cómo es David de chistoso! Pero esta vez parece que se le fue un poquito la mano refiriéndose a los periodistas, en especial los que se dedican a la prensa rosa.

El actor le dedicó parte de su monólogo de humor a la farándula. “Qué linda esta profesión (…) Eso sí señoras y señores, disculpen, requisito indispensable para ser periodista de farándula, tiene que ser meco”, dijo Reinoso.

Esto causó gracia entre los asistentes a su show pero inmediatamente las redes sociales reaccionaron a través de sus seguidores, incluso algunos presentadores de programas de farándula le respondieron.

Este es el caso de Gineth Moreno de Faranduleros Uno que mencionó: “esto es una falta de respeto con quienes tienen inclinaciones sexuales diferentes pero también son seres humanos que merecen integrarse a la sociedad sin sufrir discriminación…

No se necesita caer en el vulgo para hacer sonreír a la gente, cuántos años vimos el “chavo del 8” y voy a tomar las palabras de un compañero, él no tenía que decir que Godines era meco para tener que hacernos sonreír y hasta el día de hoy podemos seguir viendo el chavo y reírnos igual.

David me caes bien pero afectas a quienes seguramente lo son y a sus familiares”.

Según su compañera del programa rosa Gabriela Guzmán, “el tema aquí es que no solo se están vulnerando los derechos de las personas que tienen una inclinación sexual distinta, David comete el error en nombrar específicamente a dos reporteros… Ese tipo de cosa va más allá del humor negro”.

Mientras tanto, el actor no ha emitido ningún comentario al respecto en sus redes.

