¡Conteo regresivo! Guns N' Roses empezó su gira y Ecuador los espera

El último viernes, Guns N’Roses inició la gira mundial que los traerá a Quito, Ecuador el próximo 21 de marzo, la banda de Axl Rose, Slash y DuffMcKagan se presentará en el Estadio de Olímpico Atahualpa , en el marco latinoamericano de su tour 2020, en el que celebra más de 30 años de exitosa carrera y el reencuentro de sus miembros fundadores.

Además del sentido homenaje al deportista Kobe Bryant, fallecido días atrás, Guns N’Roses ofreció un repaso por su extenso catálogo de éxitos, tales como “Welcome to the Jungle”, “Sweet Child O’Mine”, “Patience”, “You Could Be Mine”, “November Rain”, “Paradise City”, “Civil War”, “Knockin' on Heaven'sDoor”, “Nightrain”, “It's So Easy”, entre otros.

De acuerdo a las críticas y a las reseñas de los fans en redes sociales, la banda sonó muy sólida, tal como en los anteriores tramos de su gira de reencuentro, con un Axl Rose luciéndose en el escenario, tanto a nivel vocal como al comunicarse con el público, un Slash dándolo todo a la guitarra y el carisma de DuffMcKagan animando la fiesta a otros niveles.

En total fueron 24 canciones las que GUNS N’ROSES interpretó en su regreso a los escenarios y a pocas semanas de su llegada a Ecuador, entre éxitos, canciones para los fans (“Estranged”, “Rocket Queen”, “Shadow of YourLove”, “DeadHorse”) y algunos covers(“Slither”deVelver Revolver, “Attitude” de los Misfits, “TheSeeker” de TheWho).

GUNS N’ROSES llegan a nuestro país el sábado 21 de marzo para presentarse en el Estadio OLIMPICO ATAHUALPA, como parte del tramo latinoamericano de su exitosa gira “Not In ThisLifetime”, que ha sido considerada como la tercera más exitosa de todos los tiempos. Las entradas se encuentran a la venta en www.joinnus.com.ec y en los Western Union de:

Quito

C.C. El Recreo

C.C. El Jardin

C.C. Scala Shopping

C.C. Quicentro Sur,

Guayaquil

C.C. Mall Del Sol

Matriz Garzota

Mall Del Sur

Cuenca

Agencia Borrero

Costo de las entradas

VIP: $ 300

CANCHA : $75

PREFERENCIA: $ 90

PALCO : $160

TRIBUNA: $ 110

GENERAL : $55

Sobre la gira en Ecuador: