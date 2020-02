'El hombre caimán' se desahogó y contó las condiciones laborales de su anterior trabajo

El famoso comediante ha dado de qué hablar debido a su salida del canal y haber quedado sin empleo.

El humorista costeño no se quedó callado y se quejó de la condición laboral.



Después de afrontar esa situación y haber conseguido empleo en TeleCaribe en un reality, Álvaro Lemmon decidió contar su descontento con el canal.

"No alcanza el sueldo. ¿Para qué sirven 4 o 5 millones de pesos? Eso no me alcanzaba para nada", dijo Álvaro a Lo Se Todo.