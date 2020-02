La reacción del novio de Michelle Renaud tras retirar sus implantes de senos

View this post on Instagram

En un sueño me dijeron que tenia “veneno en el pecho” y me hizo mucho click así que le pedí señales a mi mamá y justo una amiga subió un video de que se había quitado los implantes por el “Breast Implant Illness” me impresionó que eran mis síntomas y en ese momento decidí quitármelos. Tuve 3 pensamientos que me dieron fuerza para volver a ser plana . -La estética JAMÁS va a estar por encima de mi Salud. – ¿Cómo puedo enseñarle a mi hijo a amarse a si mismo y a su cuerpo? ¡con implantes en mi cuerpo! – Si llego a tener una hija y es plana,que mensaje le iba a dar ¿Opérate? Total que me di cuenta que tener implantes no iba con mi amor propio,ni mi estilo de vida,era poner en riesgo a la mamá de Marcelo.Mi pareja me apoyó mucho lo cual agradezco infinito y me puse a buscar un nuevo doctor, ví varios,que decían que la enfermedad del implante mamario no es real, que sí a algunas se les rompe y corren peligro o que otras las rechazan pero que no existe 🤔 Osea nada seguros ¿no? Pero en fin hay mujeres a las que su cuerpo los acepta toda su vida y otras que después de 10 años o meses les hacen daño. Total que de todas maneras todos me dijeron que si me debían de operar para arreglar el mal trabajo del cirujano pasado,que ya fuera para quitar implantes o para arreglar necesitaba cirugía. Y escogí a @drmoralesdelac me gusto porque me hablo con la verdad y conocía perfecto la enfermedad del implante mamario y además hace explantaciones (ósea quita los implantes) y me ofreció un método en el cual me reconstruía mi seno para que quedaran chiquitos pero bonitos 🤗 Total que ya me los quite y ahora lo quiero compartir, primero que nada porque no me hace ni más ni menos ser plana ¡y a ti tampoco! Me siento más guapa que antes, porque me siento mucho mejor de salud, veo que varios de los síntomas se han ido , tengo más energía por qué claro ¡ya no estoy intoxicada! Y en mi video comparto todo el proceso y post de la operación porque a mi me daba terror y me di cuenta que fue mucho más fácil de lo que imaginé. Y creo que si corremos la voz podemos ayudar a muchas mujeres. 💕 El breast implant illness es REAL . @breast_implant_illness