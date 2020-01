El particular regalo de Carolina Jaume para su esposo Allan Azenck

La presentadora, Carolina Jaume compartió en sus redes sociales una publicación dedicada para su esposo, el empresario, Allan Asenck. La cual se lleno de reacciones de sus seguidores quienes no esperaron a compartir mensajes para la pareja.

Estos son los pasos que debes seguir dentro y fuera del país para no contraer esta enfermedad mortal.

Un año más, las redes sociales de la guayaquileña, se ha convertido en el principal medio para compartir con sus fans el amor que siente por su esposo. Con quien en el 2019, pudo cumplir uno de sus grandes sueños, casarse nuevamente, pero al puro estilo de Las Vegas.

A continuación, les compartimos los detalles de esta publicación y el regalo con el que sorprendió a su esposo.

La mañana de este jueves 30 de enero, la actriz Carolina Jaume empezó el día con una publicación en su Instagram, por el cumpleaños de su esposo Allan Azenck.

En donde además de exaltar el amor que Jaume le tiene también le deseo 'felicidad por siempre'.

Este fue el mensaje que Carolina compartió en su cuenta de Instagram:

"Mi príncipe:

Naciste para alegrar no sólo mi vida sino la de las personas que te rodean. Espero que Dios nos conceda vivir muchos años más juntos compartiendo la alegría de haber coincidido en este mundo.

Para un hombre como tú no existen los años perdidos pues vives intensamente dando amor a los demás. Eres un padre abnegado y un esposo amoroso, todo lo que le pedí al cielo y mucho más.

Hoy haré de tu cumpleaños, el mejor día de tu vida así como tu haces de mis días los mas maravillosos. La vida es el resultado de nuestras decisiones, y hasta el momento, estar a tu lado ha sido la mejor de todas las que he tomado. Y en este día, mi deseo para ti, es la felicidad por siempre. Feliz cumpleaños amor de mi vida @azenck por muchos más años a tu lado ❤️❤️❤️❤️"