Diego Sáenz rompió silencio y contó por qué terminó la relación con Valerie Domínguez

¿El churro de @saenzdiego confesó su relación con @valeriedomi ? Pues sí. Señoras y señores, mi querido @carlitosvargasm fue el encargado de que se diera fin a este rumor y que finalmente se conociera la verdad. Y es que como dice mi mamá, entre el cielo y la tierra no hay nada oculto. . . . . . . . . . #LaRed #NadaSeNosEscapa