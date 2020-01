Kika Nieto no tiene buen precedente en redes sociales. Defienden a Kika Nieto de críticas por "burlarse" de las personas calvas

Polémicas fueron sus declaraciones de homofobia. Incluso quiso entutelar a "Las Igualadas" por cuestionar esta posición discriminadora. No lo logró.

También, su ayuda a migrantes venezolanos se vio condicionada y la criticaron bastante por ello.

Por eso, cuando quiso hacer un experimento al simular que estaba calva, arreciaron las críticas. La condenaron por burlarse de las personas que no eligieron su calvicie y que pasan por diversas enfermedades.Defienden a Kika Nieto de críticas por "burlarse" de las personas calvas

Esto generó en Twitter una gran polémica.

Kika Nieto hizo un video donde ser calva es una “broma”. Amiga, para miles de niñas que tienen alopecia, no tener pelo NO ES UNA BROMA. Para ser “cristiana” es una mujer que no tiene ninguna empatía. — Amalia Andrade A. (@amaliaandrade_) January 28, 2020

Respecto al último video de Kika Nieto, me siento demasiado ofendida. Últimamente me pregunto cual es el límite para estos bloggers/instagramers/influencers. ¿Hasta que punto van a llegar para ganarse un follow, un like? — Camila Ramirez (@camilaramirezf) January 29, 2020

Pero en el final del video, Nieto muestra que hay que cuestionarse mucho los parámetros sociales que están alrededor de las mujeres sin pelo y que aún así estas deberían sentirse lindas.

Por eso, algunos colegas la defendieron, aparte de sus fans, entre otros internautas. Estos fueron sus mensajes.

Ella en su video no se esta burlando de nadie, deberían de verlo completo, ser calvo no es sinónimo de enfermedad y el cabello no define la belleza eso fue lo que quizo decir, manada de bola de mierda — Saidy Obregón 🇨🇴👑 (@Obregon_saidy) January 28, 2020

Yo tengo 19 años y tengo la cabeza rapada, no tengo cancer ni alopecia, simple y sencillamente quise raparme, entonces yo también estoy insultando a las personas que tienen una enfermedad? No soy fan de kuka nieto pero me parece estupido que satanicen todo — blondx_moj (@BlondxMoj) January 28, 2020

Por qué tanta historia con el vídeo de Kika Nieto? Por qué se sienten ofendidos? Qué pedo? Ser calvo no es sinónimo de enfermedad. Y si cancelan a Kika, cancelen a varios otros "influencers". Ya basta con la hipocresía barata 😐 — S E L E (@_Selena_Fio_) January 29, 2020

En el vídeo de @_kikanieto ella dice:

"La belleza no está solamente en un accesorio, sino en ti y del amor propio que tengas contigo, y la manera como lo proyectas hacia afuera, y hacia los demás, así que antes de buscar un accesorio busca el amor por ti"

¿Dónde está lo ofensivo? pic.twitter.com/oN5UqWOLlJ — Keydi Michell (@KeydiMichell) January 29, 2020

¡Alto, gente! Primera vez que estoy de acuerdo en algo con Kika Nieto.

Panas, el mensaje que da, a quererse como uno es sin importar si tiene o no pelo me parece muy importante.

No veo la burla en ninguna parte, esta vez se aprovechó de algo y lo hizo muy bien. — La vieja amargada. (@EriitheD) January 28, 2020

Tampoco crean que me la paso, estoy segura que es una persona asquerosa. — La vieja amargada. (@EriitheD) January 28, 2020

¿Qué piensan del experimento de la Youtuber?