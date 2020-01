Video: En medio de lágrimas Manuela Gómez contó que sus dientes tienen graves fracturas

View this post on Instagram

Me encanta demasiado ver tanto apoyo. Para mi no fue nada fácil tomar la decisión de mostrarme así, pero me siento tan triste, tan joven y tengo mis dientes destrozados. Espero tener apoyo suficiente para seguirles contando todo mi proceso hasta que puedan ver la realidad de lo que se esconde bajo un diseño de sonrisa. En este caso por mi experiencia personal lo quiero compartir para que las personas que tengan diseño de sonrisa, empiezan a buscar ayuda y revisiones para sus diseños y los que no lo tienen ps que piensen muy bien que es una decisión que no tiene vuelta atrás. Es asi de simple… casi ningun odontologo tiene diseño de sonrisa. Solo analicemos!!!