Bombshell: Cuando el acoso está ligado al abuso del poder

View this post on Instagram

🎞 Les dejo algunos momentos de lo que se vivió ayer en el pre estreno de la película Bombshell al que fui invitada por la revista "Nueva Mujer" para ser parte de una mesa de debate sobre el acoso sexual laboral. – 💬 ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? . . . . #abogadosecuador #abogadosquito #leyesecuador #justiciaecuador #juridico #leyesec #emprendimientoecuador #confianza #aseguradorasecuador #legislacionecuatoriana