Diario de una embarazada: Yamna Lobos revela sus miedos de madre primeriza

Tras contar que se convertirá en madre por primera vez en su cuenta de Instagram, Yamna Lobos se ha llenado de comentarios positivos en redes sociales.

La ex chica Rojo, Fama contra Fama, cumplirá 37 años el 26 de febrero y tendrá a su primer hijo este año, al igual que otras famosas que han anunciado la buena nueva, como Alison Mandel o María Luisa Godoy.

Sin embargo, la bailarina ha reconocido que este proceso no ha sido del todo fácil para ella, ya que ha tenido algunas inseguridades, sobre todo, al comienzo de su embarazo.

"Cuando se me empezó a notar mi guatita hermosa no quería que se dieran cuenta hasta estar segura de que todo andaba bien con mi embarazo… No sé, aprensiones de primeriza tal vez?", escribió en su última publicación.