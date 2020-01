El humorista ya no tiene trabajo y está pasando un difícil momento.

¡Rompió silencio! 'Hombre Caimán' contó detalles de la dura situación económica que vive

Álvaro Lemmon, una de las figuras más reconocidas de la televisión humorística en Colombia, dice estar muy mal económicamente.

Como muchos sabrán, Lemmon ya no está en Caracol, y su salida dejó varios sinsabores y algo de polémica.

El humorista fue uno de los personajes más conocidos y queridos de Sábados felices. Trabajó durante más de 45 años con el programa de Caracol Televisión pero todo llegó a su fin en 2019.

“Tengo 44 años en Sábados felices y me llamaron para acabar esa vaina, pero el problema es que quieren que me vaya sin plata. Yo estoy pensionado, pero me dijeron que seguía sin nómina”, dijo en su momento.