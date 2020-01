Jessica Cediel hace confesión sobre su nueva relación y sorprende a muchos

Jessica Cediel rompió silencio y se sinceró en una entrevista sobre su nueva relación.

La colombiana estuvo en el ojo del huracán cuando muchos le reprocharon haber terminado con Leo Sarria.

Poco después ella apareció con otra pareja, con la que se comprometió en diciembre.

En una entrevista con la revista Aló expresó que todo acabó por cuenta de una infidelidad.

Ahora que muchos quieren saber sobre su nueva relación, ella aclaró las dudas.

Lo primero que dijo es que su pareja es cristiana como ella y que por lo tanto comparten su amor a Dios.

“Seguimos unos hábitos diarios de leer la palabra, [Mack] es un hombre que está en mi mundo, nos sentamos a ver prédicas de vida, de la pareja, leemos la Biblia y ambos lo disfrutamos pues estamos en el mismo ‘mood’ y no es de los que piensan: ‘Ay, no, qué mamera esta vieja tan ridícula’; por eso no lo cambio por nada”.