Fotos: Así es la lujosa habitación de la hija de Andrea Serna

Y los cumplí feliz, muy feliz ❤. Estoy infinitamente agradecida por cada palabra que me regalaron el día de hoy. Me he sentido muy querida por todos, los leo y no puedo evitar la emoción. Gracias, gracias, gracias siempre. Ah, y para una dulce celebración, uno de mis favoritos, cuajada con melao.