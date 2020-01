Cada noche los colombianos están pendientes de la recta final de 'Yo me llamo'. El sentido mensaje de Jessi Uribe en 'Yo me llamo' por el que dicen que extraña a su ex esposa

Y es que con cada presentación se pone más interesante la competencia.

Más ahora que están viviendo 'original y copia' una dinámica en la que los imitadores deben hacer todo igual que el artista original.

El turno anoche fue para Roberto Carlos, Jorge Celedón y Ricardo Arjona , quien se llevó el premio.

El invitado especial fue Alejandro González, intérprete de 'Le hace falta un beso', con su canción 'Hasta viejitos' encantó al público y a los jurados.

Lo que más resaltó fue la historia que contó, pues le propuso matrimonio a su novia durante la grabación del video.

Cuando los jurados hicieron comentarios de su presentación, fue el de Jessi Uribe el que llamó más la atención.

Pues comentó que él había escrito una canción muy parecida, y la había dedicado a una persona con la que quería envejecer.

"Se la dediqué a una persona con la que quería envejecer, porque la amaba", dijo el cantante.

Frase, por la que muchos han afirmado que se refería a su ex esposa Sandra Barrios.

Vale la pena mencionar que después de muchos años juntos y cuatro hijos, el cantante se divorció.

Muchos rumores, dicen que la razón de la ruptura habría sido una infidelidad con Paola Jara, algo que no está confirmado.

Además, Uribe aclaró que era importante cumplir el sueño de "enamorarse, construir una familia y llegar hasta viejitos juntos".

Lo cierto es que su divorcio fue uno de los más sonados del 2019 y aún lleva una relación cordial con Barrios.

Pero en redes muchos se preguntan si su comentario estaba cargado de nostalgia o de arrepentimiento.

Recordemos que…

Sandra Barrios confesó a través de su cuenta de Instagram, lo duro que ha sido el proceso.

"Duele, si duele un montón, pero va a pasar", dice parte del mensaje.

Su publicación conmovió a muchos seguidores que resaltaron su madurez para afrontar la situación.

Además, ella ha aclarado que su prioridad son sus hijos y así lo ha demostrado.

