La noticia que recibió Hassam en medio la quimioterapia y aún no puede creer

🙅🏽‍♂️ Hoy extrajeron las células madres para el auto trasplante, se necesitaban 5 ciclos y por lo menos 2 millones de ellas, y con 4 ciclos lograron extraer más de 11 millones!!! 💪🏽💪🏽 Yo tampoco entendí, pero Carolina, la enfermera jefe me dijo: alguien arriba lo quiere mucho. 🤗🤗 Voy a estrenar ADN ❤️♥️ 🍷🙏🏼