Postulan a Mónica Rodríguez para oferta laboral en redes

Si confiáramos más en nuestros dones seguramente el miedo no sería nuestro caballito de batalla a la hora de tomar decisiones importantes! Creemos que debemos estar bajo un yugo invisible que nos maneje, nos guíe, nos ordene porque eso nos da “seguridad” y cuando hemos estado en zonas de confort descubrimos que lo único que hacemos es anular otras posibilidades, saboteamos nuestros propios sueños! Mi tarea es vencer los miedos, cada dia, paso a paso. No es fácil, pero se puede, con determinación, voluntad y mucha FE! 🙌🏼 No puede ser que nuestros temores sean más fuertes que nuestros deseos 💪🏼💪🏼💪🏼 Linda tarde ☀️☀️☀️ #GraciasDios 🙏🏼❤️ #shotoniphone