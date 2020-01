¿Más que una amistad? En plena eliminación un participante de MasterChef Celebrity declaró su amor

Se trata de Juanda Caribe, que durante el programa ha llevado una relación amistosa con todos los concursantes. En plena eliminación un participante de MasterChef Celebrity declaró su amor

Es uno de los participantes más queridos por los colombianos.

Esto, por su gran sentido del humor y por su manera de ser frente a las cámaras.

Ahora, cuando en la noche del sábado quedó en riesgo, muchos especularon que sería el próximo en salir.

Además, cuando a Mariana Mesa le dieron la opción de salvar a alguien y no lo escogió a él, en redes los espectadores dejaron claro que no estaban de acuerdo.

Sin embargo, la sorpresa llegó cuando fue Isabella Atehortúa, a quien no le alcanzó para seguir en la competencia.

Para nadie es un secreto que Juanda e Isa, como le decían en el programa, desde el principio tuvieron una gran amistad.

Constantemente se dicen en redes lo mucho que se aprecian.

Comentarios iban y venían, sin embargo, nunca había quedado claro nada, pues otro concursante también parecía tener gusto por ella.

Ahora, en plena eliminación, ella, entre lágrimas se despidió de todos, y sus palabras para Juanda Caribe enternecieron a todos.

"Juanda, te adoro, eres de lo más lindo que me pudo dejar este programa, y que me pudo dejar esta experiencia".

Por su parte, Juanda se veía muy conmovido por la salida de su compañera, y en una de las entrevistas paralelas dijo:

"Yo tuve una relación que fue pública, por (eso) se dañó, entonces yo en el programa me guardé todo lo que sentía,(…) pensé que me iba primero que ella, y yo dije que el día que me fuera se lo iba a decir. A Isa le digo que la quiero, que es muy importante para mi, que siento un montón de cosas por ella y que me gustaría escribir con ella la historia que ella quiera. La adoro con todo el corazón".