El video nunca antes visto de Meghan antes de la realeza que muestra su nobleza

Antes de pertenecer a la realeza, Meghan Markle ya era un ejemplo para muchas mujeres y recientemente se ha viralizado en redes un video de la duquesa que deja en evidencia su nobleza.

A post shared by Meghan (@the_sussexes) on Jan 18, 2020 at 9:56am PST

Cuando Meghan era la protagonista de Suits, en el 2016, mucho antes de conocer al príncipe Harry, la entonces actriz fue a una entrevista y justo allí estaba una gran admiradora en el público.

dont forget meghan did this.

this is the kind of person she is pic.twitter.com/Izqgp9Z95T

— michelle (@ddarveyy) January 12, 2020