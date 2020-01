Majida Issa mostró su ropa interior con este transparente vestido

View this post on Instagram

Iniciamos la gira de promociones de @operacionpacifico y me siento tan feliz! Es un regalo desde todos los puntos de vista. La historia es maravillosa, nuestro equipo disciplinado y entregado (todos detrás y delante de cámaras) y, lo más lindo de todo, estoy rodeada de seres humanos hermosos. Aquí les dejo unas foticos de la #premiere en Los Ángeles… Gracias al equipo maravilloso que me acompaña por soñar conmigo. Sigamos volando! Gracias @jorgeduquevelez y @santini_es por vestirme siempre y ponerme alas. Gracias @francisbertrand por tu cariño, tu generosidad y mis maravillosos accesorios y zapatos. Gracias @makeupartistale por querer jugar conmigo y dejarme como a una princesa. Maravillosa. Gracias mi Astrid linda @labullapr por tu amistad y por el amor con el qué haces tu trabajo. Gracias mi @deisymarroquin por ser mi cómplice perfecta, mi amiga y por creer en mi más que yo misma.