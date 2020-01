Yalitza Aparicio irá a la Universidad de Harvard para representar a México

Yalitza Aparicio no solo triunfó como actriz protagonizando “Roma”, la mexicana de 26 años se ha convertido en una referencia y ahora se convertirá en una de las oradoras de una conferencia en la Universidad de Harvard.

El evento organizado por Harvard University Mexican Association of Students contará con la presencia de la actriz, quien ofrecerá su ponencia en la conferencia llamada Posicionar a México a la vanguardia de una conversación interdisciplinaria los próximos 31 de eero y 1 de febrero.

La también embajadora de la Unesco estará acompañada por otros mexicanos destacados a escala mundial en materia de política y economía, como Alberto López, Salomón Chertorivski, Martha Bárcena y José Antonio Meade.

📣Yalitza Aparicio in the Mexico Conference!

We are honored to announce that she will be one of our keynote speakers.

Get your tickets!: https://t.co/IgzgNYsOf7 🗓

When: January 31st and February 1st, 2020.

📍Where: Harvard University @YalitzaAparicio pic.twitter.com/8KAAlFcOsg

— The Mexico Conference (@TheMXConference) January 15, 2020