El extremo cambio de look de Luisa Fernanda W que tiene a todos hablando

Luisa Fernanda W es una de las personalidades más polémicas de la farándula colombiana.

Uno de sus últimos escándalos tiene que ver con la cantidad de dinero que cobra por sus publicaciones.

Este tema generó tendencia en redes sociales, pues muchos no estaban de acuerdo con la cantidad.

Y es que una historia cuesta alrededor de 17 millones de pesos, mientras que una publicación 30 millones.

Cifras, que en redes sociales escandalizaron a los internautas.

En su cuenta de Instagram, la influencer no se ha pronunciado sobre el tema hasta ahora.

Sin embargo, en Twitter, si se defendió de las críticas a su trabajo.

Con diferentes trinos, dijo que su éxito se debía a la disciplina y a que ha “luchado” para estar en su lugar actual.

En estos 8 años de carrera lo que jamás me ha faltado es DISCIPLINA, Esa es una de las claves del éxito. Gústeles o no yo me la he guerreado mucho! Y amo disfrutar de mi trabajo. Y a los que les pique mi éxito PUES RÁSQUESE porque que más.

— Luisa Fernanda W (@luisafernandaw) January 16, 2020