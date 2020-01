Luisa Fernanda W es una de las personalidades más polémicas de la farándula colombiana. Luisa Fernanda W rompió silencio y habló sobre polémica por el dinero que gana en redes

Por su carrera, sus relaciones y sus comentarios, es constantemente cuestionada en redes sociales.

Ahora, se filtró un correo electrónico, que reveló cuánto gana por hacer publicaciones en su cuenta de Instagram.

Razón por la que la influencer se ha tenido que defender de las fuertes críticas que ha recibido.

En su cuenta de Twitter escribió una serie de trinos, en los que deja claro su posición.

Estudié en la universidad, pero desde muy niña vi el crecimiento que iba a tener las redes sociales en el mundo, al inicio no tenía idea que mis videos de 15 segundos en Instagram iban a ser virales, pero con el paso de los días me proyecte y seguí creando CONTENIDO SIN PARAR.

Declaró que la razón de su éxito es la disciplina que ha tenido siempre, y que fue la primera en llegar a un millón de seguidores en menos de un año.

Que ha crecido gracias a su constancia y al contenido viral que ha hecho.

Además dijo que ha trabajado duro para estar donde está y que ama su trabajo.

En estos 8 años de carrera lo que jamás me ha faltado es DISCIPLINA, Esa es una de las claves del éxito. Gústeles o no yo me la he guerreado mucho! Y amo disfrutar de mi trabajo. Y a los que les pique mi éxito PUES RÁSQUESE porque que más.

— Luisa Fernanda W (@luisafernandaw) January 16, 2020