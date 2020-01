'Yo me llamo' ya entró a su recta final, y son pocos los participantes que quedan aún en competencia. ¿Se pasó? Los inadecuados comentarios de Jessi Uribe en 'Yo me llamo'

En la eliminación de esta semana, compitieron, Ricardo Arjona, Roberto Carlos, Ricardo Montaner y, el eliminado Javier Solís.

Como es costumbre, muchos detalles llamaron la atención durante la noche.

Sin embargo, la presentación de Ricardo Arjona, fue uno de los puntos altos del programa anoche.

Incluso, Amparo Grisales elogió la presentación del imitador.

Pero no fue lo único que resaltó durante la intervención de los jurados.

Y es que Jessi Uribe hizo dos comentarios que para muchos, estuvieron fuera de lugar.

El primero sucedió cuando Grisales le recomendó al imitador de Arjona que no se comiera las uñas.

A lo que el contestó que lo hacía porque estaba nervioso, y que tenía "todos los dedos pelados".

Y precisamente ahí, el intérprete de música popular intervino.

"Y oliendo a c$#&o", fue lo que dijo, al parecer, sin pensarlo.

Rápidamente Amparo Grisales se giró para verlo y ante la mirada de la jurado, parece que se incomodó.

Razón por la que intentó corregirse "oliendo a trufa, dije".

Pero ahí no terminó la cosa, pues mientras César Escola estaba hablando de un error del participante, Uribe dijo que Grisales lo había distraído.

Ella tomó bien el comentario, hasta que él dijo "y eso que no usa brasier, sino se lo tiraba".

De nuevo, la cara de Amparo se cambió, seguida de un "Ahh" evidentemente molesta.

Por su parte, Jessi no dijo nada y decidió quedarse en silencio.

Recordemos que…

Previamente, el imitador de Ricardo Arjona había sido tildado de "grosero".

Pues a las primeras solicitudes de usar extensiones, respondió de una manera inadecuada.

La idea no le gustó para nada al imitador, que al verse con así estalló en cólera.

Luego de quitarse los cabellos y lanzarlos, lanzó frases como "parezco 'Pedro el escamoso"", “yo vivo de esto y no me voy a poner esto”, “y si me echan me voy orgulloso”, “parezco un gato muerto”.

De inmediato, sus colegas intentaron calmar su furia, pero fue imposible.

Para el jurado, Arjona incluso se pasó de altanero con sus compañeros.

