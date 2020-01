Claudia Conserva se despide de su hijo Renato con emotiva imagen

"Hasta la vista baby", con ese mensaje en su cuenta de Instagram y una foto de su hijo, la conductora del programa Milf de TV+, Claudia Conserva se despidió de su hijo Renato Valdivia, quien comenzará una nueva vida en Estados Unidos.

"Suerte en esta nueva etapa de tu vida, buen viaje hijo", agregó junto a una foto de su hijo.

Pero no es la primera vez que el joven deja Chile para emprender proyectos en el extranjero. Meses antes estuvo viviendo en California, donde estudió actuación en una reconocida academia, y ahora, pretende comenzar a trabajar en la misma ciudad.

Este lugar es elegido por muchos actores principiantes para darse a conocer entre productos y directores de Hollywood.

Por su parte, Renato también compartió un mensaje de despedida en sus redes sociales. "He end of an era… Gracias a todos los que conocí acá en Chile 🇨🇱 Los que me acompañaron hasta el final. Empieza algo nuevo y el futuro dirá lo que se viene…", escribió.

Su padre, el también animador de televisión, Juan Carlos Valdivia, tampoco quiso estar ajeno de este especial momento, por lo que aprovechó su cuenta de Instagram para alentar a su hijo. "Descubrir, aprender, conocer, disfrutar, ver y escuchar. Qué gran experiencia comienzas. Toda la suerte, energía y ánimo hijo, en este nuevo desafío!"

