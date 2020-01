Catherin Velasteguí responde a las criticas que ha recibido por su peso y apariencia

La actriz, Catherin Velasteguí respondió a las críticas que ha recibido en redes sociales, acerca de su aspecto físico y de las cicatrices que lleva en su cuerpo; y que las muestra sin tapujos en sus publicaciones.

Te puede interesar

¿Sabes de qué se trata el ‘Sex Slow? Aquí los detalles de esta nueva tendencia Mejor conocido como el ‘Movimiento Slow’, propone un nuevo estilo de vida al que las parejas están acostumbradas.

En una entrevista a un programa de farándula, Velasteguí aseguro estar indignada con quienes no han dejado de criticarla por mostrar las señales de su cuerpo. Sobre todo aquellas que le dejó el accidente de tránsito que sufrió ella y su esposo, David Reinoso, en el 2019.

"Critican todo"

Catherin Velasteguí habló frente a las cámaras sobre las críticas que ha recibido desde hace algún tiempo en redes sociales. Todo a causa de las fotos que ha compartido en su cuenta de Instagram.

Las mismas que marcaron su cuerpo después del accidente de tránsito del que fue víctima. Además, muchas personas han hablado también de lo 'extremadamente delgada' que luce últimamente.

"Critican todo, las pecas, que si tengo más pecas, que si me puse, que si estoy más flaca, que si estoy más gorda, que la cicatriz; por todo, por todo. Yo creo que el tema de la cicatriz a mí no me afecta".

Velasteguí asegura que sus publicaciones ha querido enviar un mensaje para sus amigas y para aquellas personas que también tienen señales en su cuerpo y admiran su actitud al mostrar en fotos su cicatrices.

"…yo más sufro por esas personas, porque hay algunas que todavía no han superado ese accidente por el cual atravesaron y los dejó marcados un cicatriz. Yo no me la hice, no es que busque un cirujano, busque hacerme algún tema estético y por eso me quedó una cicatriz".

"No me sigan en mis cuentas"

Por otro lado, la actriz aseguró que seguirán criticando, ya que ella seguirá mostrando su cuerpo y sobre todo en época de playa. Ya que a ella trabaja con su cuerpo y no le molesta mostrar lo que le dejó el accidente.

Además, les pidió a todas aquellas personas que la siguen para criticarla dejen de seguir sus redes sociales. Ya que al sentirse tan segura de su cuerpo, no dejará de compartir sus fotos.

"Lastimosamente, pase por un accidente, la tengo, tengo que vivir con eso el resto de mis días. (…) No me molesta, no me siento mal con las cosas que me ponen, pero a veces si la gente se pasa de cruel".

Relacionado