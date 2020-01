Caso Orquídeas: Julissa Astudillo exige que dejen de vincularla con todo lo que pasa en Internet

Julissa Astudillo, joven que estuvo involucrada en el Caso 'Las Orquídeas' hace algunos meses; centro de diversiones nocturnas desde donde se grabó un video de Astudillo, que afectó con la integridad y dignidad de la joven con las imágenes expuestas.

Casi un mes después de lo ocurrido, ahora Julissa habla a un medio local y exige que no se la siga vinculando con todo lo que se comparte en Internet, sobre todo con videos e imágenes de desnudos.

A continuación les compartimos los detalles de la petición de la manabita.

A través de un medio local, se dio a conocer las declaraciones de Julissa Astudillo, quien hace poco fue vinculada con un nuevo video. En el que aparentemente, se la ve mostrando sus pechos.

A pesar del parecido que existe entre la mujer del video y ella, Astudillo asegura no tener relación alguna con dicha mujer e incluso, aclara cuáles son los parecidos con los que la habrían identificado y no serían reales.

"No soy yo la chica, porque si se dan cuenta la chica tiene el cabello un poquito más largo y es de color más oscuro; el mío es un rubio más intenso y mi cabello es corto".

Además, Julissa aseguró que la mujer de la grabación tendría el busto más grande que el de ella y que los lunares con los que aparentemente, se la habría identificado no serían los mismos.

"… la chica tiene un lunar por aquí (sobre el busto) cosa que yo no lo tengo, mi lunar está en el medio. Además, su pechonalidad un poco más grande que la mía".

Por otro lado, Julissa pidió que no continúen asociándola con la mujer del video, ni con ningún otra publicación en Internet y sobre todo en redes sociales, ya que ella no estaría involucrada en ningún video de desnudos.

"Quiero darles a entender que no me estesen socializando con esa persona, porque yo no la soy"