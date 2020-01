¡Boom de moda! Las famosas pelirrojas de la farándula ecuatoriana

Las celeridades ecuatorianas, no dejan de sorprender a sus fans, no sólo por los polémicos casos en los que se ven involucrados a diario sino, por los cambios físicos con los que aparecen de un día al otro. Es por esto, que ahora les mostramos a las famosas pelirrojas que cautivan las redes sociales.

Aunque muchos pensarían que el color rojo ya no es un color que este de moda, porque hay quienes se han arriesgado a decolorar su cabello con colores más exóticos y de fantasía como: el fucsia, el azul, tomate e incluso verde.

La realidad es que no todas han optan por estos cambios tan radicales y prefieren seguir apostándole al rojo. A continuación les compartimos fotos de algunas famosas ecuatorianas que se han pintado el cabello con un peculiar color.

'Rojas peligrosas en Ecuador'

Con la llegada del 2020, muchas sorpresas han invadido las redes sociales. Y los cambios de look, no han sido la excepción.

Celebridades como: Jasú Montero, Fabiola Véliz, Carolina Jaume, Bárbara Fernández, entre muchas otras famosas, han decido teñir su cabello de un color rojo, casi tomate. Un tono realmente nada particular.

Y aunque el cambio de look de Jaume, es superficial porque esta usando una peluca; son muchas las que si le han apostado por los colores permanentes. Y han sorprendido a más de uno, al postear fotos con sus nuevos colores en su redes sociales.

¿Y qué dicen los seguidores de estas pelirrojas en redes sociales?

Por un lado, hay quienes opinan que los colores convencionales como el rubio, el negro y el castaño son realmente sus favoritos. Pero para otros, este tipo de cambios tan radicales, pueden ser muestra de muchos cambios. Y favorecen enormemente a estas celebridades.

Algunas páginas en Instagram, han preguntado a los fans a quienes les queda mejor el color rojo-anaranjado y esto es lo que han respondido:

"Obviamente a Fabiola a Jasu no y no se q se ha hecho en la cara pero se daño su rostro parece Jasmin" "Fabiola Veliz a ella si le queda" "Fabiola aunq las 2 son hermosas"

Aunque no son muchas las famosas que han pintando su cabello de forma radical, las que si lo han hecho siguen siendo las comentadas de las redes sociales. Ya que no sólo han sorprendido con sus nuevos colores de cabello sino también, por como han sabido combinar su look, con su estilo y moda.

