La esposa de Jota Mario lo recordó con tierno mensaje en redes sociales

¿Por qué te amo tanto? ¿Por qué te necesito tanto? ¿Por qué me haces tanta falta? ¿Por qué los días son tan largos sin ti? ¿Por qué la vida no tiene sentido si tú no estás? ¿Por qué? . . . . . #PorSiempre #11:11 #SieteMeses