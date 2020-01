Fotos: Imitadora de Thalía dejó ver su cuerpazo en la playa

View this post on Instagram

Que sube que baja que no se que pasa Que la condición humana va acabando con la raza Cuando triunfas en la vida va creciendo mas la envidia Vas sintiendo cuando subes que te dan zancadillas No sabes que los lobos están a tu lado Pues les va de maravilla, la apariencia mas sencilla Nunca faltan los gorrones para ir de reventones Mas cuando los necesitas, no les ves ni los talones Son tantos los celos que me hacen cosquillas Que si engordo, que si enflaco, que si no tengo costillas Hoy tengo respuesta a cualquier encuesta Pues yo sigo caminando y también sigo arrasando REALIDADES DE LA VIDA ! 🤪🤪🤪 Pero yo sigo caminando y también sigo arrasando!