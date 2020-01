FOTOS: Así fue como Jonathan Estrada pidió matrimonio a su novia Dayanara Peralta

Mucho se ha hablado del compromiso de matrimonio entre Jonathan Estrada y Dayanara Peralta. Ellos compartieron esta noticia a través de sus redes sociales días después de que se Dayanara le dijo que sí.

Según Dayanara fue algo que no lo esperaba ni de lo que sospechaba. El momento se dio en plena celebración de fin de año en la playa.

"El 1 de enero apenas sonaron las felicitaciones por el nuevo año, el amor de mi vida después de casi 5 años de relación me pidió que sea su esposa. TE DIGO que si, hoy y para toda la vida ! 💍

Te amo con todas mis fuerzas. Como nos prometimos frente al mar esa noche, no seamos una pareja moderna, seamos como esas parejas de antes y amémonos como lo prometimos desde el inicio de esta relación “30 años después” …

ESTOY DEMASIADO FELIZ 😭😭😭

Les juro por lo más sagrado de mi vida que no me lo esperaba en ese momento ! ! ! Sentía que me iba a dar algo, me sigue temblando todo el cuerpo ! (no tenemos fotos, ni videos de esa noche, los dos estábamos tan nerviosos que lo único que hicimos fue gritar, llorar y abrazarnos como nunca antes ) . Solo me nace pedirle a Dios que bendiga por siempre este amor para seguir amándonos y acompañándonos una vida entera, ya tendremos su bendición . #ISaidYes#2020", fue el mensaje de la novia muy enamorada.