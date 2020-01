Jordi Castell firmó el Acuerdo de Unión Civil con su pareja: "Me hubiera encantado vestirme de blanco"

View this post on Instagram

Esta foto es del día que fuimos al registro civil a pedir la hora. Hoy ya dijimos que sí, entonces ahora estamos con todas las de la ley. Sólo pido que nada cambie. Nunca antes tuve este bienestar como contigo al lado. Porque desde el día uno fuíste el compañero que apoya, que trae alegría y que soporta pataletas. Conviertes hasta una pizza en la comida más significativa. Estás cerca en las buenas y en las no tanto, que no me interesa sentir nunca más algo distinto a ésto. Claro que hay días que quiero ahorcarte o tirarte por la ventana. Pero tienes las mismas ganas que yo de construir una familia. Soportas los complejos, mañas y miedos de un viejo cincuentón no se con cuánta paciencia. Te dejas abrazar cada vez que es necesario dejar fuera las inseguridades. El único hombre que me hace sentir más hombre. Por todo eso aquí me quedo, contigo. Matrimonio turumbístico. Amor completo.