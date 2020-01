Elegante, contundente, y graciosa; así fue la respuesta de Belinda sobre su soltería

Belinda marcó la infancia de cientos de niños mexicanos. Muchos podrán criticarla en la actualidad, pero en años atrás hizo que bailáramos, cantáramos, nos indignáramos cuando la reemplazaron en Cómplices al Rescate, convirtiéndose en un ídolo desde pequeña.

Las niñas usaban una trenza en la frente, y guantes de red blancos mientras simulaban ser Belinda en sus conciertos. Los niños, por su parte, ya comenzaban a suspirar por esa linda y tierna cara que enamoraba a cualquiera.

Sí, desde hace años ella se convirtió en una figura importante para el espectáculo mexicano. Ahora, siendo ya toda una mujer sigue impactando por su belleza, talento y carisma.

A la famosa la han seguido múltiples rumores sobre su vida sentimental. Son muchos los hombres que han quedado con supuestos corazones rotos y han contado su sentir sobre la joven.

Ella siempre ha procurado ser muy discreta en esa parte de su vida y son pocas las veces en las que confirma o niega las habladurías. Ahora, Belinda dio la mejor respuesta sobre su soltería.

“¿El amor? Pero si estoy rodeada de amor, no necesito tener (uno). Soy una mujer independiente, no me voy a casar pronto, no quiero tener hijos en este momento. Soy muy joven, soy muy guapa; quiero tener mil novios más, quiero conocer a novios en todas partes del mundo; así que no, no me casen.”, contestó amablemente a los reporteros de 'Hoy'.