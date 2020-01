¿El polémico, Angello Barahona abandonaría En Contacto?

Poco antes de la llegada del 2020, el presentador Angello Barahona compartió en su cuenta de Instagram un mensaje en el que aparentemente estaría confirmando su salida de 'En Contacto'.

Hace tres años, Barahona, uno de los más polémicos presentadores de farándula, se unió a Ecuavisa. Desde entonces, el programa tomó otro estilo y se enfocó en las celebridades nacionales e internacionales.

Sin embargo, hace poco algunas páginas de entretenimiento compartieron un mensaje del presentador, en el que se pondría en tela de duda, su permanencia en el canal del cerro.

Angello Barahona, quien se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones en Manta, estaría por salir del programa de variedades, 'En Contacto'.

Y aunque en sus redes sociales no se ha podido verificar tal noticia; Farándula Sana habría conversado con el presentador y habría dicho lo siguiente:

"Me voy de Ecuavisa feliz y agradecido han sido tres años maravillosos y aunque nada esta oficialmente dicho; ahora me encuentro en Manta. Estaré mañana o el día lunes el programa para definir mi situación…"

Desde el pasado jueves, la ausencia de Barahona en el programa habría iniciado una serie de dudas en los fans del programa, quienes esperan con ansias las declaraciones de Angello, máximo la próxima semana.

Además, el periodista guayaquileño aseguró que este 2020, continúe o no en Ecuavisa;En donde ademas, él sea

Pero hasta el momento, el presentador no ha confirmado tal noticia, ni ha dado detalles concretos sobre los proyectos de este nuevo año, que acaba de empezar.

Por otro lado, en las cuentas personales de Angello Barahona se han podido evidenciar fotos de sus vacaciones en Manta y uno que otro mensaje que tendría relación con su salida del programa.

En una de sus últimas publicaciones, el presentador compartió el siguiente mensaje:

"…Perdón si no respondo llamadas salvo excepciones. Se lo q van a preguntar. Y aspiro a responder todo este lunes. #angellobarahona. Pd. GRACIAS POR TODO LO LINDO Q ME PREGUNTAN Y ESCRIBEN. MUY SEGURO DEL AMOR Y PREFERENCIA DEL PÚBLICO Q DURANTE 20 AÑOS ME HA SEGUIDO"