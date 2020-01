El mensaje de Mafer Ríos, que habla sobre su separación y el paso del 2019

La actriz, María Fernanda Ríos compartió en sus redes sociales un video con el recuento de su 2019. Un año 'lleno de retos' en su vida laboral y personal. Momentos de los cuales, Mafer también habló de su separación con su aún esposo, Miguel Ángel Álvarez.

Como los seguidores de Ríos y Álvarez saben, el 2019 llegó a sus vidas con matrimonio y separación.

Hasta el momento, ninguno de los ha confirmado la fecha de su divorcio, sin embargo, en varias ocasiones ambos han asegurado que siguen en contacto, pero definitivamente no habría una posible reconciliación entre ambos.

En la cuenta de Instagram de María Fernanda Ríos, la empresaria compartió con sus seguidores un video en el que se muestra gran parte de lo que vivió el 2019.

En donde además de sus proyectos teatrales y televisivos, habla sobre su separación con 'Thor'.

"Volví con mi marca MFR en sociedad con Lolilolita, también me casé y me separé, de esa etapa solo les puedo decir que aprendí mucho y no me arrepiento de nada. Me preocupé más x mi buena alimentación y ejercicios. Gracias por quererme tanto Ecuador. Que el 2020 Dios nos siga bendiciendo"