En municipio de Colombia abuchearon a Luisa Fernanda W por no saber pronunciar

Mucho aprendizaje en este 2019, qué les puedo contar… Fue un año de pérdidas que dejaron heridas muy dolorosas, pero al mismo tiempo cargado de aprendizaje y de cosas maravillosas que llegaron a construir una nueva versión de mí. Gracias Dios, Gracias Familia, gracias a mis amigos y gracias a mis fans, ustedes me ayudan día a día a seguir firme por lo que amo hacer. Que hermoso es saber que a pesar de las adversidades hay personas que están ahí para ti, que te aman, que te entienden. ❤️ y ya que soy una figura pública se que me la pasé en el ojo del huracán todo el año, pero recuerden que soy un ser humano y es de humanos equivocarse, en algún otro momento de mi vida me gustaría expresarles mi manera de pensar ante muchas cosas, quizás cuando me sienta preparada lo haré con mucho amor. Necesitamos un mundo más consiente, más amoroso y más respetuoso, estar criticando las conductas de los demás no nos hace más grandes o más sabios, todos pecamos, solo que pecamos de maneras distintas. Para resumirles el cuento hoy me siento tranquila, motivada, llena de amor, y decidida a seguir día a día trabajando por mis sueños, porque estoy preparando cosas maravillosas con la música y mi contenido aquí en redes sociales ❤️ Saben algo ? Yo hablo mucho de los sueños y de esas cosas que anhelamos porque realmente es motivador uno hacer lo que ama, y si en tu caso crees que no estás haciendo lo que deseas, inténtalo y hazlo sin miedo, así fracases, vuelve a intentarlo, no hay nada más satisfactorio que uno seguir su corazón!!! ❤️ posdata: Si la embarre con la ortografía discúlpenme cuando escribo así de inspirada no acostumbro a revisar nada 🤦🏼‍♀️