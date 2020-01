Fran García-Huidobro continúa su recuperación: pasó las 12 hospitalizada

No han sido semanas fáciles para Francisca García-Huidobro. La conductora de Canal 13 lleva varios días internada en la Clínica Alemana y debió pasar la noche de Año Nuevo en el recinto hospitalario.

Una falla renal severa la tuvo primero en urgencias, luego pasó a Cuidados Intensivos, y actualmente se encuentra en una larga etapa de recuperación. “Tengo una insuficiencia renal severa. Se me metió una bacteria en el cuerpo y la agarró con el riñón. O sea, me agarró todos los órganos, pero principalmente el riñón. Los primeros días fueron de puros exámenes, biopsias y estudios. Todavía no se me pasa la fiebre, así que me siguen haciendo exámenes y me investigan completa”, aseguró a Lun días atrás.

"Me hace caminar. Siento que estoy aprendiendo a caminar de nuevo. Estoy muy flaca y debilucha, tengo que tratar de fortalecer mi musculatura", agregó.

Maly Jorquiera finaliza su año despidiéndose de Canal 13: "Ahora a disfrutar de mi familia" La actriz y comediante comunicó su salida a través de redes sociales

¿Y Sigamos de Largo? La comunicadora deberá seguir su recuperación alejada de la pantalla chica por un tiempo, lo que sumado a la salida de Maly Jorquiera del estelar de conversación, dejan al programa de trasnoche con Sergio Lagos como animador único.

