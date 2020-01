Galería de fotos: ¡Famosos ecuatorianos! Así festejaron la llegada del 2020

Entre uno de los festejos más esperados en el año, es la tradicional fiesta de Fin de Año. En la que además de los famosos 'años viejos' y la ropa interior amarilla; los famosos usan sus redes sociales para compartir sus mejores galas y las celebraciones con amigos y familia.

Es por esto, que ahora les compartimos fotos de algunos famosos que además de publicaciones en Instagram, también compartieron mensajes emotivos para sus fans durante la llegada del 2020.

Entre algunas de las celebridades ecuatorianas estuvieron: Gabriela Pazmiño, Samantha Grey, José Andrés Caballero, Maikel Cedeño, Vito Muñoz, Catherin Velastegui entre muchos otros.

La tan esperada llegada del 2020

El fin de año, no se fue sin que las redes sociales hayan explotado con publicaciones y fotografías de los famosos ecuatorianos, que no dudaron en compartir con sus seguidores, parte de la celebración del fin de año.

La expresentadora Gabriela Pazmiño, por un lado compartió una foto de despedida al 2019. En donde resaltó sus triunfos y sueños cumplidos y le dio la bienvenida a nuevos retos.

"2019 te vas…..así como te llevaste mis sueños cumplidos, mis alegrías desbordantes, mis lágrimas mas profundas, mis decisiones más acertadas también te llevaste mis miedos y angustias. Aprendí que el tiempo no vuelve, si tienes ganas de hacer algo corre ve y hazlo, los besos y los abrazos son el ahora no el mañana. Te llevaste el camino labrado pero me dejaste un hermoso cosecha….la familia que han sido mi soporte de amor, en ellos deposito para el 2020 la más hermosa siembra de amor que solo Dios nos puede dar, lealtad. sabiduría, salud, respeto, esperanza, compasión, cuidado. Te despido 2019 con gratitud y te recibo 2020 con humildad y mucho amor "

Samantha Grey no se quedó atrás, y en una foto con su familia resaltó los miedos que la acompañan al pensar en la llegada del 2020. Además, Grey recordó la perdida de su mamá entre un mensaje positivo y de agradecimiento:

"La familia por la que tanto lloré, pedí a Dios entre lágrimas en la intimidad de mi habitación, y hoy casi 5 años después estamos aquí . Definitivamente no están todos pero agradezco a Dios por enseñarme que los que no están físicamente, los llevo en mi. Que venga el 2020. No puedo mentir, tengo miedo.

Pero Dios estará conmigo. Amén"

Uno de los mensajes más comentados en redes sociales

Por otro lado, Vito Muñoz compartió un video en el que muestra gran parte de lo que ha sido su vida, estos últimos 10 años. En donde además de la muerte de sus padres, resalta el nacimiento de su pequeña hija Vitoria. En un mosaico de fotos, el periodista mostró gran parte de lo que ha sido su vida profesional y personal.

Resaltó el apoyo que recibe de su esposa, Rosibel Zambrano y de sus amigos.; junto al siguiente texto:

"De la tragedia a la ilusión-Con la muerte de mis padres (2010) arrancó la década , y se cierra con el nacimiento de mi hija Vitoria (2019). Fueron 10 años que con coraje, bendiciones de Dios, apoyo de mi esposa y consejos de sabios amigos me impulsaron a conquistar grandes objetivos, que por su partida al cielo mis padres no pudieron ser testigos. Todo pasó tan rápido, los 10 años se fueron volando. La década que termina y que comenzó con enorme dolor, culmina con un sueño hecho realidad. Fin de una época, y comienzo de una nueva ilusión".

Les compartimos el video de Vito Muñoz

Un año trágico, que se fue quemando al año viejo

A pesar de que muchos famosos resaltaron los retos que vendrán con la llegada de este año; hay quienes decidieron hablar de los difíciles momentos que les tocó vivir con el paso del 2019. Catherin Velasteguí fue una de esas celebridades, que recordó el difícil momento que vivió en el 2019.

Tras el accidente de tránsito que casi les arrebató la vida a ella y a su esposo David Reinoso, este fue el mensaje que compartió la actriz con sus seguidores:

"En esto se resume mi #bestnine2019 arrancamos bien el año como estaba acostumbrada y en Buenos Aires como nos gusta. Después a mitad de año pase por ese remezón duro de mi vida, no hacía falta la verdad…Pero llegó a darnos una historia de fe que compartir y eso nos ha hecho sobrevalorarnos como familia. 2020 solo te pido salud, con eso todo vendrá de la mano. Y a mi lado esas personas que me han demostrado todo: a mi esposo @davichoreinoso , mi hijito, mis padres, mi hermana, mi familia completa, mis amigas contadas y en especial a Él que me lo hace todo más fácil ❤️ Y a ustedes gracias por estar ahí, mis [email protected] valen oro"

