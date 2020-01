Carla Heredia, ajedresista ecuatoriana, no recibe apoyo de la Federación Deportiva

La ajedresista, Carla Heredia (29), se ha convertido en una de las figuras más representativas del Ecuador a nivel internacional. Desde hace siete años, vive en Estados Unidos y desde ahí ha podido seguir consagrando su carrera deportiva y profesional.

En una entrevista exclusiva para Nueva Mujer, la quiteña nos reveló algunos secretos en cuanto a su carrera deportiva y su vida personal, basado en anécdotas de su niñez y adolescencia.

Carla Heredia, nació en Quito, el 10 de febrero de 1991. Con tan sólo 29 años, ha logrado dejar en lo más alto el nombre del país. En el 2008, obtuvo su primer título como 'Maestro Internacional' y para el 2012, consiguió convertirse en 'Gran Maestro Internacional'. Dos de los más importantes reconocimientos en el ajedrez.

Tres años más tarde, los triunfos de la ecuatoriana continuaron llegando y 'la gran maestra' consiguió otros dos títulos en el 'Amateur Chess Organization'.

Aunque muchos de los reconocimientos de Carla empezaron en Ecuador, ahora radicada en el estado de California, nos cuenta que desde ahí ha podido continuar compitiendo en algunos torneos de ajedrez. Sin embargo, en más de una ocasión ha debido obligatoriamente rechazar invitaciones, debido a la falta de apoyo por parte de la Federación Deportiva Ecuatoriana.

"Soy una de las mejores ajedrecistas y no recibo apoyo; y esto es triste porque no he podido asistir a todos los torneos a los que me ha n invitado, porque vivo en uno de los estados más caros de EE.UU y no puedo financiármelo todo yo sola. Y de la Federación no recibo un dólar desde hace mucho tiempo"