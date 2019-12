Melina Ramírez y Mateo Carvajal terminaron su relación amorosa de dos años y medio y así lo hicieron saber. ¿Y ahora qué? Esto dijeron sobre su futuro Melina Ramírez y Mateo Carvajal

En un video de 14 minutos y medio, la presentadora y modelo Melina Ramírez contó lo que muchos preguntaban hace meses.

Desde junio, una de las parejas más famosas de Colombia, se separó como indicaban los rumores. Ramírez, que ahora tiene un hijo con el deportista, pidió respeto por su relación, por las cosas que sucedieron.

La presentadora indicó que tras seis meses de ruptura, las cosas no se dieron por ahora y que aunque intentaron que volviera a funcionar su relación , que nació en el reality Desafío Súper Humanos de 2017 de Caracol Televisión, no fue así.

Sobre cómo se llevan,ahora que hay un hijo de por medio, Ramírez, la modelo y presentadora que aún no vuelve a las pantallas, aseguró que son grandes amigos y que todo lo hacen por su hijo y porque a pesar de todo, se quieren mucho.

Sin embargo, una de las dudas que más persiste entre los fans de la pareja es qué va a pasar con los tatuajes que se hicieron en honor al otro.

Mateo se tatuó la palabra 'Meli' y Melina la palabra 'Mate', tras un reto de Youtube y lo dejaron ver en sus redes sociales. Hace meses se especuló que Melina se había borrado el tatuaje, pero la caleña de 29 años lo desmintió.

"Yo el tatuaje todavía lo tengo, así que es mentira que me lo haya borrado. Para que también vayamos viendo cómo los medios también especulan. No me lo voy a borrar, lo voy a transformar porque al final no voy a borrar a alguien que va a estar para siempre en mi vida. Solo lo voy a transformar", aseguró la presentadora.

Así, se disipan las dudas sobre lo sucedido con el tatuaje de la modelo. Por el lado de Mateo no se sabe qué sucederá con la palabra que llevó a su piel.

Puede ver la declaración de la presentadora desde el minuto 11:20 de su Instagram TV.

