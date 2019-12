Fran García-Huidobro comparte video de su rehabilitación en la clínica

Francisca García-Huidobro está viviendo uno de los momentos más complejos de su vida, luego de que sufriera una grave insuficiencia renal, que la mantiene internada en la Clínica Alemana.

Anoche subió una historia en su cuenta de Instagram en donde aparece en medio de una sesión de rehabilitación:

"Vamos que se puede". Fran García Huidobro se da ánimos en medio de su rehabilitación, tras sufrir una severa insuficiencia renal, la que aún la tiene internada. Y nosotros le decimos !¡vamos Fran, tú puedes! 💪 Posted by Publimetro Chile on Sunday, December 29, 2019

La semana pasada conversó con LUN y aseguró que “tengo una insuficiencia renal severa. Se me metió una bacteria en el cuerpo y la agarró con el riñón. O sea, me agarró todos los órganos, pero principalmente el riñón. Los primeros días fueron de puros exámenes, biopsias y estudios. Todavía no se me pasa la fiebre, así que me siguen haciendo exámenes y me investigan completa”.