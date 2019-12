MásterChef: ¿Cuáles fueron las estrategias que usó Beto Larco para ganar el concurso?

El ganador del MásterChef Ecuador, Beto Larco, nos cuenta cuáles fueron sus tácticas para haberse llevado el triunfo en la primera temporada del show de cocina.

Después de algunas semanas de haberse terminado el concurso de comida, los fans del ganador continúan preguntándose, qué pasó con Beto, en los últimos capítulos del programa y qué lo que lo llevo a convertirse en el flamante ganador.

En una exclusiva para Nueva Mujer, el representante de la Amazonía nos da detalles sobre las dudas de sus fans y su triunfo.

Beto Larco, el mejor chef amateur del país, cuenta que 'ser egoísta nunca fue una estrategia para ganar el show de comida'.

Ya que en más de una ocasión, en las redes sociales se había especulado que esta había sido una táctica del exparticipante para llevarse el triunfo.

En el último reto de campo en el que participaron: Loren, Malena, Marcial, Beto y Angiie; se enfrentaron de forma individual y cada uno fue su propio capitán. En este reto, Larco tuvo un fuerte enfrentamiento con Loren.

Incluso, la ambateña insultó y gritó a su excompañero, por la actitud que él había tomado con ella. Desde entonces las especulaciones sobre un enfrentamiento entre ambos se inició.

"Todos nos llegamos a cansar en algún momento. Yo me cansé y empecé a cocinar un poco mal. Ella se cansó y empezó a jugar de una manera que el público no aceptaba o no vio bien; pero a la final estábamos desgastados. No soy nadie para decir que yo fui de la afinidad de Loren, pero ya estábamos cansados ".