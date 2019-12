Carolina Soto celebra su cambio físico con fotografía en bikini: "Me siento feliz"

Un inspirador mensaje fue el que compartió la cantante Carolina Soto en su cuenta de Instagram, en donde se refirió a las transformaciones físicas que ha experimentado durante el último tiempo.

La artista ha ganado una gran popularidad en la red social debido a su participación en el programa Rojo, de TVN, pero también por el ímpetu que ha demostrado en su camino por sentirse bien consigo misma. Fue este último tema el que abordó en una reciente publicación de la plataforma, en la que repasó su trabajado cuerpo.

"Sé que a [email protected] les motiva mis cambios, a ellas va este mensaje de cuidado y cariño! Este cambio fue para mejor y me siento agradecida de lo feliz que me tiene. Que sea un buen cierre de año para todos y que se venga lo mejor. Se vienen proyectos y sorpresas! Por ahora me tomaré unos días para descansar mi voz. Nos vemos prontito! Besos y gracias por su apoyo de siempre!!", escribió Carolina Soto, recibiendo el apoyo de sus seguidores.



"Te ves cada día más divina, pero lo mejor es que jamás has perdido tu esencia!", dijo una persona, mientras que otra señaló: "Carito estas muy lindaaa". Estas reacciones se sumaron a otros cientos de comentarios en los que destacaron su belleza y perseverancia, en una publicación que superó los 10 mil me gusta.

