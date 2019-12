Marcial Herrera cuenta por qué bloqueó de sus redes sociales a Beto Larco

El exparticipante, Marcial Herrera fue duramente criticado después de haber revelado, que tenía bloqueado de sus redes sociales, al ganador de la primera temporada del MásterChef Ecuador, Beto Larco.

MásterChef: ¿Existe algún tipo de conflicto entre Beto Larco y Marcial Herrera? El ganador de la primera temporada del show de comida nos cuenta en exclusiva la verdad detrás de ‘los problemas’ que se dice existen entre ellos.

Debido a esto, y tras las declaraciones del ganador del show de comida, Marcial decidió hablar sobre el tema a Nueva Mujer y contar qué le motivó a tomar esta decisión durante su paso por el concurso.

¿Qué pasó con Beto y Marcial?

En el último programa del MásterChef Ecuador se desató una polémica entre estos dos participantes. Después de que Marcial aseguraría que tendría bloqueado a Beto de sus redes sociales.

Lo que causó sorpresa sobre todo en los seguidores de ambos participantes.

Así fue como respondió el quiteño a las declaraciones de Beto a la revista, hace algunos días:

"Nada, no me molestó nada; y hasta a mí me sorprendió este tema, que fue un bombazo en los medios. E inclusive le escribí a Beto y le dije: '¡Qué más ve! Jajaja carajo… ¿qué has dicho que te he bloqueado? No saben escuchar lo que les dije, hasta en el chat. Ve guambra loco, hasta que se acabe esta competencia por salud mental a todos bloquearía. Porque por todo se atacaban, más prueba que eso, son los chats que teníamos y hasta de esos me salí'.

Esto fue lo que anteriormente, aseguró el ganador de la primera temporada del MásterChef, en cuanto al tema:

Por otro lado, Beto dijo: "La verdad yo nunca tuve ningún problema con Marcial, de hecho yo consideraba que éramos amigos, entonces vi un poco los comentarios, entonces se le entiende, es una competencia, pero de repente me doy cuenta que me bloqueo y yo me quedo loco y frío. No sé que pasó, no sé que le pasó, qué lo pudo molestar" Beto Larco.

¿Con quién tuvo más afinidad Marcial dentro de la casa del MásterChef?

Por otro lado, Marcial Herrera nos contó que dentro de las instalaciones del show de cocina, tuvo afinidad con todos sus excompañeros. E incluso, con aquellos con los que las redes sociales aseguraba tener conflicto.

A pesar de esto, cuenta que con quién mejor relación amistosa entabló y 'se llevó parte de su corazón' fue con el controversial Kevin Arévalo. Quién se convirtió en su gran apoyo, sobre todo cuando se fracturó su pierna.

"Kevin fue la única persona que se solidarizó con el dolor que tuve con mi pierna. Y para mí eso pesó muchísimo. (…) Fue el único caballero por decirlo así que me dijo no bajes las maletas, yo las voy a subir y bajar por ti, Marcialito. Y cuando compraba alguna golosina me la daba por debajo y me decía come come, para que nadie nos quite"

A pesar de todo lo que se decía del excompetidor y sus compañeros, todos quienes fueron parte del MásterChef aún mantienen una buena relación y de vez en cuando, se reúnen en programas y eventos sociales.

