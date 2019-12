El increíble lugar en el que Mónica Rodríguez pasó navidad

View this post on Instagram

Esta es la cascada del Fin del Mundo en el Putumayo … Ese día iba dispuesta a bajar entre el agua a rapel, pero cuando llegué me dio un miedo aterrador! Yo le tengo pavor a las alturas y no pensé nunca que fuera como una mesa donde uno se asoma y de una se ve la caída… me explico: pensé que iba como en rampa pues y que uno no se daba cuenta de entrada que tan alto estaba … casi me muero porque eran 75 metros de altura… en las fotos y videos no se alcanza a ver la magnitud! Total, dejé que todo el mundo pasara primero… yo estuve sentada en esa piedra llorando porque pensé que no iba a ser capaz de vencer ese miedo! Hasta que paré dos segundos, respiré profundo y dije VAMOS A HACERLO 🤜🏼 paniqueda eso si, pero no había ido hasta allá, ni había caminado tanto para desistir a último minuto y contra todo pronóstico me tiré… después me enteré que había una persona grabando todo y después me envió este video! Supo que yo era la que me estaba tirando (ahí me veo muy poquito pero ahí me estaban ayudando a bajar de nalga para evitar ver el vacío jajaja y abajo se ven las personas que me estaban esperando) y me escribió para compartirme justo este instante en que yo bajaba por la cascada… ese punto negro que ven ahí soy YO, venciendo el miedo… les comparto esta belleza de paisaje, y en un ratico las fotos que me tomaron cuando iba a bajar… fue muy muy emocionante… ❤️ GRACIAS @carlos_yy por tomarte la molestia de editar parte de tu video y enviarme el fragmento donde me veo a lo lejos jejjee 😊