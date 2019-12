Dallyana Passailaigue derrocha ternura al mostrar a su bebé Adrián

La asambleísta y expresentadora de televisión Dallyana Passailaigue compartió con sus seguidores la primera fotografía de su recién nacido Adrián.

En una galería de imágenes mostró uno de los momentos más sublimes que vivió con la llegada de su hijo.

Pero eso no es todo. El mensaje que colocó en las imágenes de Instagram conmovió aún más y llenó de ternura a todos sus seguidores de la red social.

"Te he esperado tanto. Oírte llorar por primera vez me hizo brotar las lágrimas más sentidas de mi vida. Sentir tu respiración, tenerte descansando sobre mi pecho y sentir nuestros latidos del corazón ahora desde afuera, ver cómo buscas mi voz o mi olor, me estremece.

Llegaste a poner mi mundo de cabeza. Has convertido mis días en noches y mis noches en días. Eres tan chiquito e indefenso que por primera vez puedo decir que siento miedo. Bienvenido, bien rezado, bien esperado, bien amado… Adrián. #ironbaby", fueron las palabras que le dedicó a su hijo.

La asambleísta ha compartido fotografías en sus redes sociales de cómo vivió su "dulce espera" mientras esperaba la llegada de Adrián.

Su esposo, Alberto Jalil, se muestra igual de emocionado con el pequeño Adrián.

La feliz madre agradeció a los seguidores de sus redes sociales por los mensajes de cariño que ha recibido por lo que considera sentirse muy feliz con este regalito de Navidad.

