La indirecta de la familia de Sara Uribe a Fredy Guarín

Hoy se terminan los 365 días de mi último año. A partir de hoy abro una nueva puerta para otros 365 que estoy segura que me van a sorprender.♥ . Esta vez el regalo fueron sí…¡Muchos! Aprendí de mí misma como nunca pensé, creé, soñé, viví…pero lo mejor que pudo haber llegado a mi camino fue mi bebé 😍que me llenó de vigor, de fuerza y fue el aire reparador que necesitaba. Hoy celebro mi día con sonrisas sinceras. No necesito más. . Este…mi cumpleaños ideal.🏡