Amparo Grisales ha tenido contacto con extraterrestres

Amparo Grisales ha tenido contacto con los extraterrestres y espera que algún día la lleven con ellos.

Amparo Grisales siempre será una de las mujeres más amadas, y al mismo tiempo, odiadas de la televisión colombiana.

En la actualidad la vemos en Caracol siendo jurado de Yo me llamo, y por eso, más de uno ha decidido saber más sobre su vida.

Justamente, investigando, varios han encontrado que la actriz es una apasionada por la vida en otros planetas.

Y hasta ha contado que en varios ocasiones ha tenido encuentros con extraterrestres.

El primero de ellos ocurrió cuando era muy joven.

Sin embargo, ha tenido más experiencias.

En aquella entrevista también sumó que espera que la lleven con ellos algún día.

"Soy una convencida y sigo estudiando el tema. Y entre más leo, más lo veo de una manera científica. Muy pocas personas pueden contar lo que hoy cuento. Lo único que me falta es que me lleven y eso sí lo digo clarito: me encantaría que me llevaran. Y estoy preparándome. Y no estoy loca, estoy muy cuerda".