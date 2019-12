Sofía Caiché se unió en Tik Tok al Bátelo Bátelo Challenge 2019

Bátelo bátelo, muévelo, muévelo es parte de la canción Rómpelo de Dj. Pedro Fuentes, que fue uno de los ritmos más sonados en los últimos meses del 2019.

Este tema se fue llevado al Bátelo bátelo Challenge 2019 en la red social Tik Tok. Miles de seguidores y famosos lo hicieron.

Para no quedarse atrás, la modelo y actriz Sofía Caiché lo hizo a su manera con un baile muy sensual y alcanzó más de 30 mil likes en Instagram y Tik Tok.

Este video de Sofía Caiché fue compartido días antes de festejar su cumpleaños número 29 que celebrará este 27 de diciembre.

Sofía Caiché en una entrevista dijo estar con su corazón tranquilo y que no le interesa hablar más de sus emociones porque ha cometido el error de contarlo antes y "se han metido en mi vida, ahora he cambiado y no pienso dar detalles de eso".

Ella ha sido muy criticada por sus cirugías estéticas pero dice que "no le importa y que se queda con los comentarios positivos".

Además recalca que para mantener su esbelta figura ha dejado de comer carnes rojas y también está intentando dejar de lado el pollo. Su secreto de belleza está en consumir mucha agua y ejercitarse.